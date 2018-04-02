Juventus - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geliyor. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği dev karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
-
1UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor.
İtalya'nın Juventus ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında 3 Nisan Salı (yarın) oynanacak.
-
2İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Stadı'nda TSİ 21.45’te başlayacak. TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
-
3
Dev karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ise ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
-
4İki takım son olarak geçen yıl Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmişti.
-
5İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında 3 gol daha bulan Real Madrid tarih yazmış ve iki kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk takım olmuştu.
-
6
-
7