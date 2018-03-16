Kadıköy'de gülen çıkmadı! (Fenerbahçe - Galatasaray 0-0)
ntv.com.tr
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbide tartışmalı kararlar, kaçan goller damga vururken; Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe, ezeli rakibi ile arasındaki 6 puanlık farkı azaltma şansını değerlendiremedi, Galatasaray'ın ise Kadıköy'deki galibiyet hasreti 19 yıla çıktı.
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası dev bir derbiye sahne oldu. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan zorlu mücadele golsüz sona erdi.
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Alınan bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 54'e Fenerbahçe ise 48'e yükseltti.
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Dev derbiye Galatasaray önde baskıyla başlarken, Fenerbahçe topu rakip yarı alana taşımakta zorlandı. 10. dakikadan itibaren maçta tempo yükseldi. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray gol pozisyonlarına girmeye başladı. Baskıyı giderek arttıran Fenerbahçe özellikle yan toplarla golü aradı. İleri uçta Gomis ile etkili olan Galatasaray ise rakip kalede zaman zaman net pozisyonlara girdi. İlk yarıda iki takım da gole ulaşamayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gittiler.
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4Galatasaray, ezeli rakibi karşısında ikinci yarıya hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar ilk dakikalarda Rodrigues ile gole yaklaştı. Volkan Demirel gole izin vermedi. Kısa sürede oyunda dengeyi kuran Fenerbahçe, kanatlardan etkili gelerek Galatasaray kalesinde tehlike oluşturdu. 79. dakikada Fernandao'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 89. dakikada ise Maicon'un frikiğinde top direğe çarparak auta çıktı. Maç boyunca iki takımın da atakları sonuç vermeyince 90 dakika 0-0 sona erdi.
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ALEX KADIKÖY'DEFenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza, sarı-lacivertli ekibi desteklemek için stada geldi. Geçtiğimiz günlerde kitabını imzalamak üzere Türkiye'ye gelen Alex de Souza, basketbol maçından sonra futbol maçına da gelerek takıma destek verdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken 'I love you Alex' tezahüratları yaptılar.
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TARAFTARDAN DEV KOREOGRAFİ
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi şov gerçekleştirdi. Tribünlerde bulunan tüm Fenerbahçeli taraftarlar, ellerinde bulunan sarı-lacivertli kartonları kaldırdı. Daha sonra ligde sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin sahasında son galibiyetinin 1999 yılında olduğunu belirtti. Açılan dev pankartta ''Gelenekte 19'uncu yıl' ve altında 'Yönetmen Fenerbahçe' yazısı yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar daha sonra 3 boyutlu kanarya ve aslan figürlü koreografi gerçekleştirdi.
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6 YIL SONRA TARİHİ TESADÜF
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbi 6 yıl sonra aynı gün ve aynı teknik direktörlerle oynandı.
6 sene önce yine Aykut Kocaman ve Fatih Terim’in takımların başında olduğu 17 Mart 2012’de oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi 2-2 beraberlikle sonuçlanmış ve maçı da Bülent Yıldırım yönetmişti. Müsabakada sarı-lacivertliler Mousa Sow ve Alex de Souza'nın golleri ile 2-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar ise Johan Elmander ve Hakan Balta'nın golleri ile skoru 2-2 yapmıştı.
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