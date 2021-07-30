Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları)

Ringe çıktığı zaman yaptığı dansın hikayesini de anlatan Busenaz Sürmeneli, "Aslında ben bu dansı ringde rakibim karşısında yapmak istiyordum. Ancak hocam 'sakın bunu maçta yapma, rakibine yakalanır düşersin' dedi. Rakibe hiç yanaşmadan yapıyorum bu dansı. Bana özel bir sevinç ve hareket olsun istiyorum. Böyle imza bir hareket yapıyorum" diye konuştu.