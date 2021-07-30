Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları)

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında Busenaz Sürmeneli'nin kadınlar 69 kiloda yarı finale yükselmesiyle Türk boksu 13 yıllık olimpiyat madalyası hasretine son verdi.

Anadolu Ajansı 30.07.2021 - 09:31

Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 1

Son olarak Türkiye'ye boksta 2008 yılında Pekin'de olimpiyat madalyasını 57 kiloda Yakup Kılıç getirmişti. Yakup Kılıç, 2008 Pekin'de bronz madalya elde etmişti. 2012 Londra ve 2016 Rio'da ise Türk boksörler madalyanın uzağında kaldı.

Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 2

Tam 13 yıl sonra boksta ilk olimpiyat madalyası sevincini Türkiye'ye Busenaz Sürmeneli yaşattı. Busenaz, bronz madalyayı garantilerken altın madalya için mücadelesine devam edecek.

Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 3

Busenaz Sürmeneli'nin dışında erkekler 81 kiloda Bayram Malkan ile kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu da madalyaya bir galibiyet uzakta bulunuyor. İki boksör de çeyrek final müsabakalarını kazanırsa olimpiyat madalyasını garantileyecek. Boksta bir başka Türk sporcu Esra Yıldız ise kadınlar 60 kiloda madalya mücadelesine bugün son 16 turundan başlayacak.

Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 4

BOKSTA ALTIN MADALYA YOK

Boks branşında Türkiye, olimpiyat tarihinde hiç altın madalya elde edemedi.

Türk boksörler, 2020 Tokyo'da altın madalya kazanması durumunda bir kez daha tarihe geçecek.

Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 5

Öte yandan kadınlarda da Busenaz Sürmeneli tarihe geçti. Busenaz, Türk boks tarihinde olimpiyatta madalyayı garantileyen ilk Türk boksör oldu. Ayrıca Busenaz olimpiyatlarda ringe çıkan ilk Türk kadın boksör olarak da tarihe geçmenin gururunu yaşadı.

Türk boksunun 2020 Tokyo öncesi olimpiyat tarihinde 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyası bulunuyor.

Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 6

Busenaz Sürmeneli, çok mutlu olduğunu belirterek, "Tarihe geçtik. İnşallah bizim gibi nice kardeşlerimiz de olimpiyat madalyaları kazanır. Türkiye'me, kulübüm Trabzonspor'uma selam olsun. Trabzonspor'a ilk olimpiyat madalyası gidiyor. Bunun da ayrı bir gururu var" dedi.

Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 7
Tam performansını henüz ringe yansıtmadığını anlatan 23 yaşındaki sporcu, "İlerleyen maçlar daha zor olacak. Açıkçası kendimi o maçlara sakladım. İnşallah daha güzel olacak. Türk halkına çok selam söylüyorum, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bana dua etmelerini istiyorum" diye konuştu.
Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 8
Karılaşmasının TSİ 06.00'da oynandığını hatırlatan Busenaz, "Milyonlarca kişi sizin için alarm kuruyor ve maçınızı izliyor. Gerçekten çok gurur verici bir şey. Annemler, babamlar efsane boksörlerin maçlarını izlemek için sabah saatlerine alarm kurarmış. Düşünsenize şimdi aynısı benim başıma geliyor. Çok mutlu ve gururluyum. 13 senedir gecemi gündüzüme katarak ben bu madalya için hazırlanıyorum. O inanç, yürek, kapasite Türk kadınında her zaman vardır" değerlendirmesinde bulundu.
Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 9

Ringe çıktığı zaman yaptığı dansın hikayesini de anlatan Busenaz Sürmeneli, "Aslında ben bu dansı ringde rakibim karşısında yapmak istiyordum. Ancak hocam 'sakın bunu maçta yapma, rakibine yakalanır düşersin' dedi. Rakibe hiç yanaşmadan yapıyorum bu dansı. Bana özel bir sevinç ve hareket olsun istiyorum. Böyle imza bir hareket yapıyorum" diye konuştu.

Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 10

Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme ise yaptığı açıklamada, "Biz bir tarih yazdık. Bronz madalyayı garantiledik ama altın madalyayla noktayı koymak istiyoruz. Busenaz bir model oldu. İnşallah alttan daha da nice sporcular gelir ve bu bir başlangıç olur" dedi. 

Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 11
Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 12
Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 13
Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 14
Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 15
Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 16
Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 17
Kadın boksunda ilk: Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) - 18

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