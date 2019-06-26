Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

1 Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, Hollanda ve Japonya karşılaştı.

2 Rennes'te bulunan Roazhon Park Stadı'nda oynanan mücadelede Hollanda, 17. dakikada Lieke Martens'in attığı golle öne geçti. Japonya Yui Hasegawa'nın 43. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Lieke Martens 90+1'de penaltıdan attığı golle sonucu belirledi ve Hollanda maçı 2-1 kazandı.

3 Hollanda çeyrek finalde İtalya ile eşleşirken, çeyrek finale kalan 8 takımın 7'si Avrupa kıtasından oldu.

4 Kupada çeyrek final eşleşmeleri söyle: Norveç-İngiltere Fransa-ABD Almanya-İsveç İtalya-Hollanda

5 GELİR EŞİTSİZLİĞİNE MESSİ ÖRNEĞİ Birleşmiş Milletlerin bir kolu olan BM Women (BM Kadınlar), kadın ve erkek sporcular arasındaki ücret farkını azaltmak için düzenlediği kampanyada Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin yıllık kazancını vurguladı.

6 Kuruluş, Messi'nin maaş, primler, ticari anlaşmalar ve diğer ödemelerden elde ettiği yıllık 84 milyon Dolar tutarındaki gelirini, 1.693 kadın futbolcunun toplam yıllık ücretinin (42,6 milyon dolar) neredeyse iki katı olduğunu vurgulamak için kullandı.

7 BM gazetesi ilgil makalesinde; "Bir erkek futbolcu, dünyanın ilk yedi futbol ligindeki tüm kadın futbolcuların toplam maaşının neredeyse iki katını alıyor. 2019 Dünya Kadınlar Kupası'nın devam ettiği şu günlerde, sporda ücret eşitliğini talep ederek BM Kadınlarına katılın" ifadelerine yer verdi.

8 TURNUVANIN KONUSU MAAŞ EŞİTSİZLİĞİ Kadın ve erkek sporcular arasındaki ücret ayrımcılığı, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Kadınlar Dünya Kupası'ndaki en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

9 Alex Morgan, Megan Rapino, Carli Lloyd ve Becky Sauerbrunn'ün başını çektiği 28 Amerikan Kadın Milli Takım oyuncusu, geçen Mart ayında ABD futbolundaki maaş dengesizliğe ile ilgili bir dava açmıştı. Futbolcular, dava kapsamında ABD futbol yönetim organının maaşlarla ilgili "ayrımcı uygulamalara" bir son vermesini söyleyerek maddi tazminat talep etmişlerdi.

10 TRUMP, RONALDO'YU İŞARET ETTİ! Futbolda kadın-erkek sporcular arasındaki ücret dengesizliği tartışmasına ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Trump, Amerikan The Hill gazetesine futboldaki ücret dengesizliği hakkında yaptığı açıklamalarda; "Bunun daha çok paranın nerede geldiği ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Ronaldo gibi süper yıldızlarınız varsa onlara çok fazla para ödemek zorundasınız. Ancak bu binlerce insanın ücretine denk düşüyor" ifadelerini kullandı.