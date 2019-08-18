Kanlı derbide 4 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı
Honduras'ta Olimpia ile Motagua futbol takımları arasında oynanacak derbi öncesi, bir grup taraftarın Motagua takım otobüsüne saldırmasıyla başlayan olaylarda 4 kişi öldü, 3'ü futbolcu olmak üzere 10'dan fazla kişi yaralandı.
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1Honduras medyasında yer alan haberlere göre, Olimpia ile Motagua'nın oynayacağı derbi maç öncesinde bir grup Olimpialı taraftar, rakip takım otobüsüne taşlarla saldırdı.
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2Kırılan camların isabet etmesi sonucu Motagualı 3 futbolcu yaralandı. Motagua Kulübü saldırıda kırılan otobüs camları ve yaralanan futbolcuların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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3Saldırı sonrasında maç iptal edilse de saha içi ve dışında devam eden olaylar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı duyuruldu.
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4Güvenlik güçlerinin taraftarlara göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederek olayları yatıştırdığı belirtildi.
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