NTV

Kanlı derbide 4 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

Honduras'ta Olimpia ile Motagua futbol takımları arasında oynanacak derbi öncesi, bir grup taraftarın Motagua takım otobüsüne saldırmasıyla başlayan olaylarda 4 kişi öldü, 3'ü futbolcu olmak üzere 10'dan fazla kişi yaralandı.

  • 1

    Honduras medyasında yer alan haberlere göre, Olimpia ile Motagua'nın oynayacağı derbi maç öncesinde bir grup Olimpialı taraftar, rakip takım otobüsüne taşlarla saldırdı.
  • 2

    Kırılan camların isabet etmesi sonucu Motagualı 3 futbolcu yaralandı. Motagua Kulübü saldırıda kırılan otobüs camları ve yaralanan futbolcuların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
  • 3

    Saldırı sonrasında maç iptal edilse de saha içi ve dışında devam eden olaylar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı duyuruldu.
  • 4

    Güvenlik güçlerinin taraftarlara göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederek olayları yatıştırdığı belirtildi.
  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin