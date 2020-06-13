Kayseri'de açık havada araçta maç izlediler

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, maç öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız araçları ile gelsinler, sosyal mesafeye dikkat etsinler istedik. Burada uyarılarımıza, çağrılarımıza çoğu uysa da bir kısım vatandaşımız tam uyamadı. Onun için uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.