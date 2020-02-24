Kobe Bryant ve Gianna Bryant için anma töreni düzenlendi
Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve Gianna Bryant için anma töreni düzenlendi. Törene katılan Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant ve Michael Jordan duygusal bir konuşma gerçekleştirdi ve gözyaşlarını tutamadı
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