Kobe Bryant ve Gianna Bryant için anma töreni düzenlendi

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve Gianna Bryant için anma töreni düzenlendi. Törene katılan Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant ve Michael Jordan duygusal bir konuşma gerçekleştirdi ve gözyaşlarını tutamadı

ntv.com.tr - Ntvspor 24.02.2020 - 23:58 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 00:07

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve Gianna Bryant için anma töreni düzenlendi.
Törenin başında Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant duygusal bir konuşma gerçekleştirdi ve gözyaşlarını tutamadı.
Vanessa Bryant, "Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları evimizden birlikte aldı. Bebeğim, Gigi'mize iyi bak... Biz hala en iyi takımız." dedi.
NBA'in yaşayan efsanesi Michael Jordan da yaptığı konuşmada, "Kobe ölünce benim de içimde bir parçam öldü" dedi.

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