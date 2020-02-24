Kobe Bryant ve Gigi Bryant için anma töreni düzenlendi
Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve Gigi Bryant için anma töreni düzenlendi. Törene katılan Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant ve Michael Jordan duygusal bir konuşma gerçekleştirdi ve gözyaşlarını tutamadı
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ntv.com.tr - Ntvspor 24.02.2020 - 23:58
Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve Gigi Bryant için anma töreni düzenlendi.
Törenin başında Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant duygusal bir konuşma gerçekleştirdi ve gözyaşlarını tutamadı.
Vanessa Bryant, "Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları evimizden birlikte aldı. Bebeğim, Gigi'mize iyi bak... Biz hala en iyi takımız." dedi.
NBA'in yaşayan efsanesi Michael Jordan da yaptığı konuşmada, "Kobe ölünce benim de içimde bir parçam öldü" dedi.
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