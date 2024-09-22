KPSS DHBT sınav soruları görüntüleme ekranı: KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

KPSS DHBT SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Lisans, önlisans ve ortaöğrenim düzeyindeki KPSS oturumlarının soru ve cevapları aynı gün ilan edilmişti. KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevaplarının sınavdan kısa bir süre sonra erişime açılması bekleniyor.