KPSS DHBT sınav soruları görüntüleme ekranı: KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

KPSS DHBT sınav 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın hemen öncesinde gözler KPSS DHBT sınav soruları görüntüleme ekranına çevrildi. Peki, KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

KPSS DHBT sınav soruları görüntüleme ekranı: KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınava 142 bin 482 aday katılacak, sonuçlar 16 Ekim'de açıklanacak.

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KPSS DHBT sınav soruları görüntüleme ekranı: KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 2

Saat 10.15'te başlayacak ve 40 sorudan oluşacak sınav için adaylara 60 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS DHBT sınav soruları görüntüleme ekranı: KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 3

KPSS DHBT SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Lisans, önlisans ve ortaöğrenim düzeyindeki KPSS oturumlarının soru ve cevapları aynı gün ilan edilmişti. KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevaplarının sınavdan kısa bir süre sonra erişime açılması bekleniyor.

KPSS DHBT sınav soruları görüntüleme ekranı: KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 4

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

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