KPSS DHBT sınav soruları görüntüleme ekranı: KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
KPSS DHBT sınav 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın hemen öncesinde gözler KPSS DHBT sınav soruları görüntüleme ekranına çevrildi. Peki, KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınava 142 bin 482 aday katılacak, sonuçlar 16 Ekim'de açıklanacak.