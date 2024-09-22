KPSS DHBT sınav soruları yayımlandı: KPSS DHBT sınav soru kitapçıkları ve cevapları görüntüleme ekranı

KPSS DHBT sınav soruları ve cevapları için bekleyiş sona erdi. Sınavın hemen ardından gözler KPSS DHBT sınav soruları görüntüleme ekranına çevrilmişti. KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevapları aynı gün içerisinde yayımlandı. KPSS DHBT sınav soru kitapçıkları ve cevapları görüntüleme ekranı haberimizde...

KPSS DHBT sınav soruları yayımlandı: KPSS DHBT sınav soru kitapçıkları ve cevapları görüntüleme ekranı - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül Pazar günü yapıldı. Sınava 142 bin 482 aday katıldı. KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevapları aynı gün içerisinde yayımlandı.

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KPSS DHBT sınav soruları yayımlandı: KPSS DHBT sınav soru kitapçıkları ve cevapları görüntüleme ekranı - 2

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. 

 Sonuçlar 16 Ekim'de açıklanacak.

KPSS DHBT sınav soruları görüntüleme ekranı için tıklayın

KPSS DHBT sınav soruları yayımlandı: KPSS DHBT sınav soru kitapçıkları ve cevapları görüntüleme ekranı - 3

SORU - CEVAP DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Eylül 2024 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 2 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz." denildi.

KPSS DHBT sınav soruları yayımlandı: KPSS DHBT sınav soru kitapçıkları ve cevapları görüntüleme ekranı - 4

KPSS DHBT SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Lisans, önlisans ve ortaöğrenim düzeyindeki KPSS oturumlarının soru ve cevapları aynı gün ilan edilmişti. KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevaplarının sınavdan kısa bir süre sonra erişime açılması bekleniyor.

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