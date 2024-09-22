KPSS DHBT sınav soruları yayımlandı: KPSS DHBT sınav soru kitapçıkları ve cevapları görüntüleme ekranı
KPSS DHBT sınav soruları ve cevapları için bekleyiş sona erdi. Sınavın hemen ardından gözler KPSS DHBT sınav soruları görüntüleme ekranına çevrilmişti. KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevapları aynı gün içerisinde yayımlandı. KPSS DHBT sınav soru kitapçıkları ve cevapları görüntüleme ekranı haberimizde...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül Pazar günü yapıldı. Sınava 142 bin 482 aday katıldı. KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevapları aynı gün içerisinde yayımlandı.