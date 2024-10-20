"Krallar iş başında" (20 Ekim 2024 spor manşetleri)
Günün spor manşetlerinde, spor gündemiyle alakalı en yeni gelişmeler ve transfer haberleri belli oldu. 20 Ekim 2024 tarihli gazetelerin spor sayfalarına, A Milli Takım, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un haberlerine, 1 dakikada göz atın.
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