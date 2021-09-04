Kuzey Marmara Otoyolu'nda Guinness Rekorlar Kitabı'na geçen uçuş!

Kuzey Marmara Otoyolu tünellerinden uçakla geçti, dünya rekoruna imza attı. İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, uçakla en uzun tünel uçuşu dünya rekorunu kırdı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinde gerçekleşen uçuş 43,44 saniye sürdü. İtalyan pilot, tünellerin ilkinde kalkış yaptıktan sonra iki tünel arasında bulunan açık hava boşluğundan geçti.

Daha sonra, saatte 245 kilometre ortalama hıza ulaşarak, 1,6 metreden az irtifadaki uçuşuyla ikinci tüneli de geçti.

Costa, uçuşu, tünel içerisinde yüksekliğin kısıtlı olması nedeniyle yerden ancak 110 ila 140 cm kadar yükseklikte gerçekleştirdi.