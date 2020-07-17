La Liga'da şampiyon Real Madrid

Anadolu Ajansı 17.07.2020 - 00:37
Real Madrid'in gollerini Fransız futbolcu Karim Benzema Dk. 29 ve Dk. 77 (penaltıdan) atarken, Villarreal'in tek golünü 83. dakikada Vicente İborra kaydetti.
İkinci sırada kalan Barcelona ise sahasında Osasuna'ya 2-1 yenildi.
Bu arada Sergio Ramos ve Marcelo, eflatun beyazlı formayla 22. kupalarını kazanarak Real Madrid kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcular olmayı sürdürdü.
Sergio Ramos ve Marcelo 5 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 4 İspanya Süper Kupası ve 2 Kral Kupası kazandı.