La Liga'da şampiyon Real Madrid

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.

Anadolu Ajansı 17.07.2020 - 00:37

La Liga'da şampiyon Real Madrid - 1
Ligin bitimine bir hafta kala sahasında oynadığı maçta Villarreal'i 2-1 yenen Real Madrid 34. lig şampiyonluğunu ilan etti.
La Liga'da şampiyon Real Madrid - 2

Real Madrid'in gollerini Fransız futbolcu Karim Benzema Dk. 29 ve Dk. 77 (penaltıdan) atarken, Villarreal'in tek golünü 83. dakikada Vicente İborra kaydetti.

İkinci sırada kalan Barcelona ise sahasında Osasuna'ya 2-1 yenildi.

La Liga'da şampiyon Real Madrid - 3
Osasuna 16. dakikada Jose Arnaiz ile 1-0 öne geçerken, Barcelona'nın beraberlik golü 62. dakikada Lionel Messi'den geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+4'de Roberto Torres ile golü bulan Osasuna sahadan 2-1 galip ayrıldı.
La Liga'da şampiyon Real Madrid - 4
Bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala Real Madrid 86 puanla şampiyonluğunu ilan ederken, Barcelona 79 puanla ikinci sırada yer aldı.
La Liga'da şampiyon Real Madrid - 5
La Liga'nın 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarındaki şampiyonu  Barcelona'nın üstünlüğüne son veren Real Madrid, son olarak 2017-2017 sezonunda lig kupasını kazanmıştı.
La Liga'da şampiyon Real Madrid - 6
La Liga tarihinde 34. şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, müzesinde 26 lig kupası bulunan ezeli rakibi Barcelona ile arasındaki farkı da açtı.
La Liga'da şampiyon Real Madrid - 7

Bu arada Sergio Ramos ve Marcelo, eflatun beyazlı formayla 22. kupalarını kazanarak Real Madrid kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcular olmayı sürdürdü.

Sergio Ramos ve Marcelo 5 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 4 İspanya Süper Kupası ve 2 Kral Kupası kazandı.

La Liga'da şampiyon Real Madrid - 8
Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınından dolayı yaklaşık üç ay ara verilen La Liga, 28. hafta maçlarıyla 11 Haziran'da başlamıştı.

Ligde 28. haftaya Real Madrid'in 2 puan önünde lider olarak giren Barcelona, bu avantajını koruyamamış ve liderliği 30. haftada Real Madrid'e kaptırmıştı.
La Liga'da şampiyon Real Madrid - 9
Santiago Bernabeu Stadı'nda tadilat yapan Real Madrid, Covid-19 döneminde maçlarını kulüp tarihinde ilk kez A takım olarak Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynadı.
La Liga'da şampiyon Real Madrid - 10
Real Madrid Kulübü, Covid-19'dan dolayı taraftarlarından sokakta toplu kutlama yapmamalarını istedi.
La Liga'da şampiyon Real Madrid - 11

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