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Lazio-Eintracht Frankfurt maçında olay çıktı

Anadolu Ajansı

Roma'ya gelen Frankfurtlu taraftarlar ile polis arasında çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.

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    UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oynanan Lazio-Eintracht Frankfurt maçı öncesinde Frankfurtlu taraftarlar ile polis arasında olaylar çıktı.
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    İtalyan basınında yer alan haberlere göre, maçın başlamasından yaklaşık iki saat önce Roma'daki Flaminio meydanında taşkınlık yapan Alman taraftarlara, İtalyan polisi müdahale etti.
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    Taş ve şişe atan taraftarları Roma sokaklarında kovalayan İtalyan polisinin, 5 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
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    Diğer yandan Roma'ya gelen yaklaşık 10 bin Alman taraftarın taşkınlıkları Olimpiyat Stadı'nda da devam etti.
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    Frankfurt taraftarlarının ilk olarak Lazioluların olduğu tribüne doğru bir meşale attığı belirtildi.
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    Daha sonra da bazı taraftarların sahaya atladığı ancak İtalyan polisinin anında müdahalesiyle durdurulduğu kaydedildi.
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    İtalyan polisi, Alman taraftarları kontrol altında tutmak için maç boyunca konuk takım tribünü önünde saha içinde bekledi.
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    Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Eintracht Frankfurt, Lazio'yu 2-1 yendi.
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