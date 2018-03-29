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Lazio'yu dolandırdılar!

Ntvspor

İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio, büyük bir dolandırıcılık skandalıyla karşı karşıya kaldı. Kulüp, kimliği belirlenemeyen kişilere 2 milyon euro transfer taksidi ödedi.

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    İtalyan "Il Tempo" gazetesine göre Serie A ekiplerinden Lazio savunma oyuncusu Stefan de Vrij’in bonservis bedelinin 2 milyon euroluk son ödemesini yapması için Feyenoord kulübünden bir elektronik posta mesajı aldı.
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    Mesaja banka hesap bilgileri de eklenmişti. Bunun üzerine Laziolu yetkililer 2 milyon euroyu söz konusu hesaba yatırdı.
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    Ancak kısa süre sonra İtalyan ekibinin bir dolandırıcılık çetesinin kurbanı olduğu ortaya çıktı.
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    Zira Feyenoord yönetimi, Lazio’ya herhangi bir mesaj ya da hesap numarası göndermediğini açıkladı.
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    Hesabın içi ise çoktan boşaltılmıştı. Yetkililer şimdi Lazio yönetimine sahte bir mesaj göndererek kulübü 2 milyon euro zarara sokan dolandırıcıları arıyor.

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