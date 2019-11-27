Lewandowski 15 dakikada tarihe geçti (Şampiyonlar Ligi'nde dün gece)

Leon Goretzka 14. dakikada, Corentin Tolisso 89. dakikada, Lewandowski ise ilki penaltıdan olmak üzere 53, 60, 64 ve 68. dakikalarda Münih ekibine galibiyeti getiren golleri buldu.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en kısa sürede 4 gol atan oyuncu oldu.