Libertadores Kupası'nda şampiyon River Plate

1 Libertadores Kupası finali rövanş maçında, River Plate ile Boca Juniors takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan River Plate futbolcuları, 2018 Libertadores Kupası'nın sahibi oldu.

2 Güvenlik gerekçesiyle iki kez ertelenen final rövanşı, Madrid'de Santiago Bernabeu Stadı'nda oynandı. Maçın 44. dakikasında uzun pasta topla buluşan ve defans oyuncusu Maidana'yı geçerek kaleci Armani ile karşı karşıya kalan Dario Benedetto, topu ağlara göndererek Boca Juniors'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

3 İkinci yarı ataklarını artıran River Plate, beraberlik golünü 68. dakikada Lucas Pratto ile buldu. Sağ kanatta İgnacio Fernandez ve Alejandro Palacios ile gelişen River Plate atağında ceza sahasının ortasında topla buluşan Pratto yerden vuruşunda topu ağlara gönderdi.

4 Karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maçın normal süresi 1-1 sona erdi.

5 Uzatma dakikaların başında, 92. dakikada, Boca Juniors'dan Wilmar Barrios ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

6 Avantajını iyi kullanan ve Boca Juniors kalesine daha sık gelmeye başlayan River Plate, 109. dakikada Juan Quintero'nun golüyle 2-1 öne geçti. Maçın son dakikalarında Boca Juniors'dan Jara'nın şutunda top direkten döndü. Köşe vuruşunda son şansını kullanmak için tüm hatlarıyla River Plate kalesi önüne gelen Boca Juniors bu pozisyonu değerlendiremedi. Köşe vuruşunda defansın uzaklaştırdığı topla buluşan Gonzalo Martinez 120. dakikada topu boş ağlara göndererek maçın skorunu belirledi.

7 Boca Juniors'ın sahasında oynanan finalin ilk maçında 2-2 berabere kalan River Plate, Santiago Bernabeu'daki rövanşı 3-1 kazanarak 4. kez Libertadores Kupası'nı kaldırma başarısını gösterdi. Bu kupayı şimdiye kadar 6 kez kazanan Boca Juniors ise 7 kez ile diğer bir Arjantin takımı olan Atletico İndependente'nin kupayı en fazla kazanan takım olma rekorunu egale edemedi.

8 Güney Amerika'nın en prestijli futbol turnuvası olan Libertadores Kupası'nı en fazla kazanan ülke olan Arjantin ise en yakın Brezilya ile arasındaki farkı daha da açtı. Bu kupayı Arjantin takımları 26, Brezilya takımları ise 18 kez kazandı.

9 Libertadores Kupası'nın gol kralı ise 5 golle River Plate'dan Lucas Pratto oldu.

10 Bu arada Santiago Bernabeu'daki final maçını Barcelona'da forma giyen Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi ve Barcelona'daki takım arkadaşları Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Pique, La Liga'daki Arjantinli teknik direktörlerden Santiago Solari (Real Madrid) ve Diego Simeone de (Atletico Madrid) izledi.

11 Öte yandan 68 yaşındaki Arjantinli bir taraftar stat girişinde kalp krizi geçirdi. Sağlık personelince hemen hastaneye kaldırılan kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

12 İspanyol polisi karşılaşma için Madrid'de ve stat çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı, 4 bin güvenlik görevlisi çalıştı.

13 River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda 24 Kasım cumartesi oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), olay sırasında futbolcuları yaralanan Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez ertelemiş ve finalin Santiago Bernabeu Stadı'nda 9 Aralık'ta oynanmasına karar vermişti. Bu karara, iki kulüp yönetimi itiraz etse de herhangi bir değişiklik yapılmadı.

14 Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Boca Juniors'ın "maçın ertelenmesi" talebini reddetse de çıkan olaylardan dolayı rövanş oynanmadan "kupa Boca Juniors'a verilmediydi" yönündeki başvurusunu henüz sonuçlandırmadı.

15 Normalde 24 Kasım'da oynanması gereken ancak güvenlik gerekçesiyle iki kez ertelenen Libertadores Kupası'nın finalinin rövanşı 16 gün sonra Santiago Bernabeu'de oynanırken bu nedenle "tarihin en uzun final maçı" olarak gösteriliyor.

16 Kupanın yeni sahibi River Plate'in hemen Arjantin'e dönmeyeceği, FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Abu Dabi'ye geçeceği bildirildi.

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