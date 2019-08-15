Liverpool taraftarlarından Taksim’de sevinç gösterisi
Anadolu Ajansı, DHA
Liverpool taraftarları ve İstanbullular Süper Kupa'yı Taksim'de kutladı
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14. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool takımının taraftarları Taksim’de sevinç gösterisinde bulundu.
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2İstanbul'un ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada galip gelen Liverpool takımının taraftarları maçın bitmesinin ardından Taksim Meydanı ve çevresinde toplandı.
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3Burada sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar meşale yaktı.
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4Polisler, tedbir amacıyla çevrede güvenlik önlemi aldı.
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