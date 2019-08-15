NTV

Liverpool taraftarlarından Taksim’de sevinç gösterisi

Anadolu Ajansı, DHA

Liverpool taraftarları ve İstanbullular Süper Kupa'yı Taksim'de kutladı

  • 1

    4. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool takımının taraftarları Taksim’de sevinç gösterisinde bulundu.
  • 2

    İstanbul'un ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada galip gelen Liverpool takımının taraftarları maçın bitmesinin ardından Taksim Meydanı ve çevresinde toplandı.
  • 3

    Burada sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar meşale yaktı.

  • 4

    Polisler, tedbir amacıyla çevrede güvenlik önlemi aldı.
  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin