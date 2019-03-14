Liverpool zoru başardı
ntv.com.tr
İlk maçları golsüz biten eşleşmelerin rövanşlarında, Barcelona sahasında Olympique Lyon'u 5-1, Liverpool deplasmanda Bayern Münih'i 3-1 yenerek çeyrek finale kaldı
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1UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Liverpool çeyrek finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 2 maçla tamamlandı.
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2İngiltere ekibi Liverpool, sahasında golsüz berabere kaldığı Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştı.
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3Konuk takım, 26. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 39. dakikada Joel Matip'in kendi kalesine attığı
golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
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4İkinci devrede golleri bulan taraf Liverpool oldu. İngiltere temsilcisi, 69. dakikada Virgil van Dijk ve 84. dakikada Mane'nin attığı
gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.
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5Öte yandan Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.
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6İspanya'nın Barcelona takımı, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Fransa kulübü Olympique Lyon'u ağırladı.
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7Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 18 ve 78. dakikalarda Lionel Messi, 31. dakikada Philippe Coutinho, 81. dakikada Gerard Pique,
86. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle karşılaşmayı 5-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Lyon'un tek golünü, 58. dakikada Lucas
Tousart kaydetti.
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8Şampiyonlar Ligi'nde 131. maçına çıkan Arjantinli yıldız Lionel Messi, turnuvada en fazla forma giyen Barcelonalı futbolcular sıralamasında
ikinciliği paylaştığı Andres Iniesta'yı (130) geride bıraktı. Listenin zirvesinde Barcelona formasıyla 151 maçta görev alan Xavi bulunuyor.
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9Turnuvada İngiltere'den Tottenham, Manchester United, Manchester City, Liverpool, İspanya'dan Barcelona, İtalya'dan Juventus, Hollanda'dan
Ajax, Portekiz'den Porto çeyrek finalde mücadele edecek.
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10UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları, 9-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.