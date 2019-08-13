Liverpoollu taraftarlar Chelsea maçı öncesi Taksim’de (Süper Kupa finali İstanbul'da)
İHA
UEFA Süper Kupa maçında takımlarını desteklemek için İstanbul’a gelen çok sayıda Liverpool taraftarı, Taksim’de bir araya gelerek gece boyu takımları lehinde şarkılar söyleyip eğlendi.
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1UEFA Süper Kupa müsabakası kapsamında Liverpool ve Chelsea bugün Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’nda saat 22:00'de karşı karşıya gelecek.
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2Büyük final öncesi takımlarını destekleme için İstanbul’a gelen Liverpool taraftarları, Taksim’de düzenlenen organizasyonda buluştu.
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3Liverpool resmi Türkiye Taraftar Grubu’nca düzenlenen etkinlikte yüzlerce taraftar bir araya geldi. Taksim’deki organizasyonda şarkıcı Jamie Webster, sahneye çıkarak takım şarkıları söyledi.
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