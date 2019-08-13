Liverpoollu taraftarlar maç öncesi Taksim’de
İHA
EFA Süper Kupa maçında takımlarını desteklemek için İstanbul’a gelen çok sayıda Liverpool taraftarı, Taksim’de bir araya gelerek gece boyu takımları lehinde şarkılar söyleyip eğlendi.
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1UEFA Süper Kupa müsabakası kapsamında Liverpool ve Chelsea yarın Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’nda saat 22:00'de karşı karşıya gelecek.
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2Büyük final öncesi takımlarını destekleme için İstanbul’a gelen Liverpool taraftarları, Taksim’de düzenlenen organizasyonda buluştu.
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3Liverpool resmi Türkiye Taraftar Grubu’nca düzenlenen etkinlikte yüzlerce taraftar bir araya geldi. Taksim’deki organizasyonda şarkıcı Jamie Webster, sahneye çıkarak takım şarkıları söyledi.
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