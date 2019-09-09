MAÇ SONUCU | Türkiye 101-102 Yeni Zelanda
NTV, ntv.com.tr
Milli Takım, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup olmasına rağmen Olimpiyat elemeleri oynamaya hak kazandı.
-
1
RAKİP YENİ ZELANDAMilli Takım, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup olmasına rağmen Olimpiyat elemeleri oynamaya hak kazandı.
-
2
TÜRKİYE YENİ ZELANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
12 Dev Adam FIBA Dünya Kupası'na mağlubiyetle nokta koydu.
-
3
KARADAĞ'I YENMİŞTİK
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102 - 101 yenilmesine rağmen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.
-
4
TÜRKİYE OLİMPİYATLARA NASIL GİDER?Milli takım, Yeni Zelanda'yı yendiği takdirde turnuvanın sıralamasında 17-20 arasında yer alma şansını yakalayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak.
-
5
TÜRKİYE OLİMPİYATLARA NASIL GİDER?Ay-yıldızlı ekip, rakibine mağlup olduğu takdirde, olimpiyat elemeleri için Dünya Kupası'ndaki sıralamanın netleşmesini bekleyecek. Milli takımın Dünya Kupası'nı 21. bitirmesi halinde de elemelere katılma ihtimali bulunuyor.
-
6
24. SIRA DA YETEBİLİR
Dünya Kupası'nda 17-21 sırası arasında birer Asya ve Afrika ekibi olduğu takdirde, bu takımlar kıtalarının en iyisi olarak doğrudan olimpiyatlara gidecek.
Bu durumda milli takımın 24'üncülüğü de elemeler için yeterli olabilecek. Sakat oyunculardan kötü haber Yeni Zelanda maçı öncesi milli takım teknik heyetini sakat oyuncuların çokluğu endişelendiriyor.
-
7Ersan İlyasova, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Karadağ maçında oynamazken, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı ise söz konusu karşılaşmada sakatlandı. Sertaç ayak bileğinden sakatlanırken, Furkan göğsüne aldığı darbe sonrası hastaneye götürülmüştü. 3 oyuncu da Yeni Zelanda karşısında forma girmiyor.