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Manchester City 10 kişiyle kazandı

ntv.com.tr

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Atletico Madrid konuk ettiği Juventus'u 2-0, Manchester City ise deplasmanda Schalke 04'ü 3-2 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

  • 1

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağı, iki karşılaşmayla tamamlandı.
  • 2

    Metropolitano Stadı'nda İtalya temsilcisi Juventus'u ağırlayan İspanya ekibi Atletico Madrid'in 28. dakikada kazandığı penaltı,
    Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla iptal edildi.
  • 3

    Alman hakem Felix Zwayer, Juventuslu Mattia De Sciglio'nun, Atletico Madridli Diego Costa'ya ceza sahası dışında faul yaptığını tespit
    ederek penaltıyı, İspanya temsilcisi lehine frikike çevirdi.
  • 4

    İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 78. dakikada Jose Maria Gimenez, 83. dakikada
    Diego Godin'in ağları sarsmasıyla Juventus'u 2-0 mağlup etti. İspanya temsilcisinin 70. dakikada Alvaro Morata ile bulduğu gol ise VAR
    kararıyla geçersiz sayıldı.
  • 5

    Atletico Madrid'de Diego Costa ve Thomas, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşerek rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı.
  • 6

    Diğer maçta ise İngiltere temsilcisi Manchester City, konuk olduğu Schalke 04 karşısında 18. dakikada Sergio Aguero'nun golüyle 1-0 öne
    geçti.
  • 7

    Schalke 04, biri VAR yardımıyla kazandığı iki penaltı atışını 38. ve 45. dakikalarda Nabil Bentaleb'in gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti ve
    ilk yarı bu skorla sona erdi.
  • 8

    Manchester City, ikinci yarının 68. dakikasında Nicolas Otamendi'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 85. dakikada Leroy Sane, 90. dakikada Raheem Sterling'in fileleri havalandırmasıyla Schalke 04'ü 3-2 mağlup etti.
  • 9

    İngiltere temsilcisinde Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 90 dakika boyunca sahada kaldı.
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    İki karşılaşmanın rövanşı da 12 Mart'ta oynanacak.
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