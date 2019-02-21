Manchester City 10 kişiyle kazandı
ntv.com.tr
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Atletico Madrid konuk ettiği Juventus'u 2-0, Manchester City ise deplasmanda Schalke 04'ü 3-2 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.
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1Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağı, iki karşılaşmayla tamamlandı.
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2Metropolitano Stadı'nda İtalya temsilcisi Juventus'u ağırlayan İspanya ekibi Atletico Madrid'in 28. dakikada kazandığı penaltı,
Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla iptal edildi.
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3Alman hakem Felix Zwayer, Juventuslu Mattia De Sciglio'nun, Atletico Madridli Diego Costa'ya ceza sahası dışında faul yaptığını tespit
ederek penaltıyı, İspanya temsilcisi lehine frikike çevirdi.
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4İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 78. dakikada Jose Maria Gimenez, 83. dakikada
Diego Godin'in ağları sarsmasıyla Juventus'u 2-0 mağlup etti. İspanya temsilcisinin 70. dakikada Alvaro Morata ile bulduğu gol ise VAR
kararıyla geçersiz sayıldı.
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5Atletico Madrid'de Diego Costa ve Thomas, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşerek rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı.
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6Diğer maçta ise İngiltere temsilcisi Manchester City, konuk olduğu Schalke 04 karşısında 18. dakikada Sergio Aguero'nun golüyle 1-0 öne
geçti.
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7Schalke 04, biri VAR yardımıyla kazandığı iki penaltı atışını 38. ve 45. dakikalarda Nabil Bentaleb'in gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti ve
ilk yarı bu skorla sona erdi.
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8Manchester City, ikinci yarının 68. dakikasında Nicolas Otamendi'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 85. dakikada Leroy Sane, 90. dakikada Raheem Sterling'in fileleri havalandırmasıyla Schalke 04'ü 3-2 mağlup etti.
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9İngiltere temsilcisinde Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 90 dakika boyunca sahada kaldı.
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10İki karşılaşmanın rövanşı da 12 Mart'ta oynanacak.