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Manchester United tarih yazdı

ntv.com.tr

Manchester United, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında PSG'yi deplasmanda 3-1 yenerek son 8 takım arasına girdi. Porto, 2-1 yenildiği karşılaşmanın rövanşında ağırladığı Roma'yı uzatma bölümü sonunda 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

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    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşlarına, 2 maçla devam edildi.
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    Fransa'nın PSG takımı, deplasmanda 2-0 yendiği İngiliz kulübü Manchester United'ı konuk etti.
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    United, henüz 2. dakikada Lukaku ile öne geçti ancak PSG, Bernat'ın golüyle 12. dakikada skoru 1-1 yaptı. 30. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lukaku, Manchester United'ın soyunma odasına 2-1 üstün gitmesini sağladı.
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    Sakatlıklar ve cezalar yüzünden eksik bir kadroyla Paris'e gelen Manchester United, 90+4'üncü dakikada penaltı atışı kazandı. Topun başına
    geçen Rashford, takımını 3-1 öne geçirdi.
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    PSG'nin baskısına rağmen kalan sürede gol olmayınca maçı 3-1 kazanan Manchester United, deplasmanda fazla gol atmasının avantajıyla tur atladı.
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    5 yıl sonra adını çeyrek finale yazdıran Manchester United, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında evindeki ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen turu geçen ilk kulüp oldu.
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    Portekiz ekibi Porto, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu İtalyan temsilcisi Roma ile seyircisi önünde karşılaştı.
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    Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçın ilk yarısı, Portolu Soares'in 26 ve Romalı De Rossi'nin 37. dakikada (penaltıdan) kaydettiği
    gollerle 1-1 bitti.
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    90 dakikayı, Marega'nın 52. dakikadaki golüyle 2-1 üstün tamamlayan Porto, karşılaşmayı uzatmaya taşıdı.
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    Porto, bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles'in 117. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale
    çıktı.
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    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, 12-13 Mart tarihlerindeki 4 rövanş maçıyla sona erecek.
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