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Mbappe'den 13 dakikada 4 gol

Anadolu Ajansı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) lideri Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe'nin 4 gol attığı maçta Olympique Lyon'u 5-0 yendi. 19 yaşındaki Mbappe, attığı 4 golle yıldızlaştı.

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    PSG, Ligue 1'in 9. haftasında Olympique Lyon'u ağırladı. PSG, Lyon'dan Fekir'in 7. dakikada sakatlandığı ve iki takımın da 10 kişi kaldığı ilk yarıyı, Neymar'ın 9. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı.

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    Başkent ekibinin 19 yaşındaki kanat oyuncusu Kylian Mbappe, 13 dakikada attığı 4 golle (61, 66, 69 ve 74. dakikalar) takımının sahadan 5-0 galip ayrılmasını sağladı.

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    Puan tablosunun zirvesindeki PSG, bu sezon ligde çıktığı 9. karşılaşmayı da kazandı.

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