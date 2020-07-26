Medipol Başakşehir, şampiyonluk kupasını kaldırdı

Medipol Başakşehir'e Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonluk kupası takdim edildi.

Organizasyonda asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile kulüp üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'in yanı sıra turuncu-lacivertli takımın diğer yöneticileri de sahnede yerlerini aldı.