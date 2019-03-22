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"Messi'yi klonlayabiliriz"

AFP

Avrupa Genom Arşivi Başkanı, Arcadi Navarro, günümüz teknolojisiyle Barça'nın Arjantinli yıldızı Messi'nin klonlanabileceğini söyledi.

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    Arjantinli süper star Lionel Messi, Barcelona'da gollerine ve futbol resitaline devam ederken, onun da bir gün futbolu bırakacak olması hayranlarını kara kara düşündürüyor.
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    Avrupa Genom Arşivi Başkanı, Arcadi Navarro, Messi hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.
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    Navarro, Profesyonel futbol kariyeri boyunca sadece Katalan ekibinin formasını giyen Messi'yi özel kılan teknik becerileriyle birlikte klonlanabileceğini ve Arjantinli yıldıza ikizi kadar benzer bir yetenek elde edilebileceğini söyledi.
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    Navarro, klonlama sonucu elde edilecek ikizlerden birinin dondurulabileceğini ve saklanabileceğini söylüyor.
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    20-30 yıl içerisinde, doğru zaman geldiğinde klon 'Messi'yi döndürebileceklerini söyleyen Navarro, her şeyin yolunda gitmesi halinde Arjantinli süper starla aynı özelliklere sahip klonunu izleyebileceğimizi müjdeliyor.
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    Bilim insanı, kariyeri boyunca Messi ile karşılaştırılan Ronaldo için ise bir açıklama yapmadı.
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