Mesut Özil'in performansına övgü

Normal süresi ve uzatma bölümü 5-5 sona eren kupa mücadelesi, iki takım arasındaki tarihi rekabetin en gollü maçlarından biri oldu.

Liverpool ile Arsenal arasında 1934-35 sezonunda oynanan ve başkent ekibinin 8-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en gollü maçı olarak tarihe geçmişti. 10 golün atıldığı dünkü karşılaşma, 84 yıllık tarihi maçı geride bıraktı.