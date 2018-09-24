Milli güreşçi Arif Özen Dünya Şampiyonu oldu
Anadolu Ajansı
Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Arif Özen, serbest stil 86 kiloda altın madalya kazandı.
-
1Trnava kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde Arif Özen, final mücadelesinde Hintli Dupiak Punia'yı 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Günün diğer mücadelesinde Erhan Yaylacı, 96 kilo üçüncülük maçında Rus Khok Khuhov’u 7-3 mağlup ederek bronz madalya elde etti.
-
2
TÜRK GÜREŞÇİLER 5 MADALYA KAZANDITürk sporcular, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nı 5 madalyayla tamamladı.
Serbest stilde Arif Özen, grekoromende ise Kerem Kamal, altın madalya kazandı. Erhan Yaylacı serbestte bronz madalyanın sahibi olurken, grekoromen stilde Erkan Ergen ile Muhittin Sarıçiçek bronz madalya kazandı.
-
3
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELGRAFI
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Arif Özen'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Özen'e tebrik telgrafı gönderdi.
-
4
SPOR BAKANI KASAPOĞLU'DAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Arif Özen'i sosyal medya hesabından tebrik etti. Özen'in başarısıyla gurur duyduklarını belirten Kasapoğlu, "Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Arif Özen’i yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
-
5
SANCAKTEPE BELEDİYESİ'NDE ÖZEN SEVİNCİ
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sancaktepe Belediyespor'un altyapısından yetişen Arif Özen'in Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.
-
6
Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, Arif Özen'in dünya şampiyonu olmasından ötürü memnuniyet duyduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Kulübümüzün altyapısından yetişmiş sporcumuzun Avrupa şampiyonluğunun ardından elde ettiği dünya şampiyonluğu, bizleri mutlu etmiştir. Bu mutluluğu olimpiyat oyunlarında da yaşayacağımızı ümit ediyorum. Arif Özen kardeşimizi elde ettiği başarıdan ötürü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."