Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3)

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında A Milli Takımımız, deplasmanda İtalya ile karşılaştı. İtalya, Meriha Demiral ;(KK) ve Immobile'in golleriyle 3-0 kazandı.

ntv.com.tr 11.06.2021 - 23:50

Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 1
A Milli Takımın Euro 2020 yolculuğu başladı. Ay Yıldızlılar, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 2
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 3

Karşılaşmanın 53. dakikasında Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle İtalya 1-0 öne geçti.

Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 4
66. dakikada Immobile'in golüyle İtalya 2-0 öne geçti.
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 5
Insigne'in 79. dakikada attığı golle İtalya 3-0 öne geçti.
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 6
Karşılaşma İtalya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 7
Milli Takım 16 Haziran'da Galler ile 20 Haziran'da da İsviçre ile karşılaşacak.
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 8
Grubun diğer maçında Cumartesi günü Galler ile İsviçre karşılaşacak.
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 9
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 10
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 11
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 12
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 13
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 14
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 15
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 16
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 17
Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3) - 18

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