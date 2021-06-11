Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3)

A Milli Takımın Euro 2020 yolculuğu başladı. Ay Yıldızlılar, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle İtalya 1-0 öne geçti.

Milli Takım 16 Haziran'da Galler ile 20 Haziran'da da İsviçre ile karşılaşacak.