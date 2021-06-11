Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi (EURO 2020 - Türkiye:0 İtalya:3)

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında A Milli Takımımız, deplasmanda İtalya ile karşılaştı. İtalya, Meriha Demiral ;(KK) ve Immobile'in golleriyle 3-0 kazandı. A Milli Takımın Euro 2020 yolculuğu başladı. Ay Yıldızlılar, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın 53. dakikasında Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle İtalya 1-0 öne geçti. 66. dakikada Immobile'in golüyle İtalya 2-0 öne geçti. Insigne'in 79. dakikada attığı golle İtalya 3-0 öne geçti. Karşılaşma İtalya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Milli Takım 16 Haziran'da Galler ile 20 Haziran'da da İsviçre ile karşılaşacak. Grubun diğer maçında Cumartesi günü Galler ile İsviçre karşılaşacak.