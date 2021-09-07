Milli Takım Hollanda'dan ağır yaralı dönüyor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi.

ntv.com.tr 07.09.2021 - 23:36

Milli Takım Hollanda'dan ağır yaralı dönüyor - 1
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda ile Johan Cruijff Arena'da karşılaştı.
Milli Takım Hollanda'dan ağır yaralı dönüyor - 2

Hollanda karşılaşmayı 6-1 kazandı. Hollanda'nın gollerini Davy Klaassen, Memphis Depay(3), Guus Til ve Donyell Malen attı.

Milli Takım'ın golünü son dakikada Cengiz Ünder attı. 

Milli Takım Hollanda'dan ağır yaralı dönüyor - 3
A Milli Takım'dan Çağlar Söyüncü 44. dakikada kırmızı kart gördü.
Milli Takım Hollanda'dan ağır yaralı dönüyor - 4
Türkiye bu mağlubiyetle grupta 13 puanlı Hollanda ve Norveç'in ardından 11 puanla 3. sırada yer aldı.

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