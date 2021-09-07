Milli Takım Hollanda'dan ağır yaralı dönüyor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda ile Johan Cruijff Arena'da karşılaştı. Hollanda karşılaşmayı 6-1 kazandı. Hollanda'nın gollerini Davy Klaassen, Memphis Depay(3), Guus Til ve Donyell Malen attı.\nMilli Takım'ın golünü son dakikada Cengiz Ünder attı. A Milli Takım'dan Çağlar Söyüncü 44. dakikada kırmızı kart gördü. Türkiye bu mağlubiyetle grupta 13 puanlı Hollanda ve Norveç'in ardından 11 puanla 3. sırada yer aldı.