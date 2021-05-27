Milliler hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yendi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti. Türkiye'nin gollerini Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan attı.

ntv.com.tr 27.05.2021 - 21:52 | Son Güncelleme : 27.05.2021 - 21:58

Milliler hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yendi - 1
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Azerbaycan Milli Takımı ile karşılaştı.
Milliler hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yendi - 2
28. dakikada Azerbaycan, Emin Makhmudov'un golüyle 1-0 öne geçti.
Milliler hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yendi - 3
Türkiye, 34 dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle eraberliği yakaladı: 1-1
Milliler hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yendi - 4
Kaan Ayhan'ın 44. dakikadaki golüyle Milliler 2-1 öne geçti.
Milliler hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yendi - 5
Karşılaşma A Milli Takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Milliler hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yendi - 6
Milliler hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yendi - 7
Milliler hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yendi - 8
Milliler hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yendi - 9
Milliler hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yendi - 10

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