Milliler hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 yendi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti. Türkiye'nin gollerini Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan attı. A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Azerbaycan Milli Takımı ile karşılaştı. 28. dakikada Azerbaycan, Emin Makhmudov'un golüyle 1-0 öne geçti. Türkiye, 34 dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle eraberliği yakaladı: 1-1 Kaan Ayhan'ın 44. dakikadaki golüyle Milliler 2-1 öne geçti. Karşılaşma A Milli Takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.