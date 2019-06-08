Milliler tarih yazdı
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
Türkiye A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup etti.
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1A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaştı.
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2A Milliler, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 30. dakikasında Kaan Ayhan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
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3Ay-yıldızlılar 40. dakikada Cengiz Ünder'le farkı ikiye çıkardı.
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4Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
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5İkinci yarıda başka gol olmayınca A Milliler sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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LİDERLİĞİ FRANSA'DAN ALDIÜçüncü maçlar sonunda puanını 9'a yükselten Türkiye, EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda liderliğe yükseldi. 6 puanda kalan Fransa ise ikinci sırada yer aldı.
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7Milliler, gruptaki ilk 2 maçında Andorra ve Arnavutluk'u mağlup ederek 2'de 2 yapmıştı.
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BEŞİNCİ MAÇTA İLK GALİBİYETAy-yıldızlılar, Fransa karşısında tarihteki ilk galibiyetini aldı. İki takım bundan önce dört kez karşı karşıya gelmiş, bu maçların tümünde Fransa sahadan galip ayrılmıştı.
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TRBÜNLERDE AY-YILDIZLI COŞKUKonya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda seyirci girişlerinin 19.00'da açılmasıyla tribünler tamamen doldu.
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10Futbolseverler, millilerin ısınmaya çıkmasıyla birlikte oyunculara destek olmaya başladı.
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11Karşılaşma öncesinde stadyumda 42 bin Türk bayrağı dağıtıldı.
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KONYA'DA ÜÇÜNCÜ GALİBİYETA Milliler, Fransa karşılaşmasıyla Konya'daki 6'ncı maçında üçüncü galibiyetine ulaştı. Ay-yıldızlılar daha önce Hollanda'yı 3-0, İzlanda'yı ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti.
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