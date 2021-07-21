Milwaukee Bucks NBA şampiyonu oldu

Kariyerinde daha önce elde ettiği normal sezonun en değerli oyuncusu ve yılın en iyi savunma oyuncusu ödüllerine final serisinin MVP'sini de ekleyen Giannis Antetokounmpo, NBA tarihinde bu üç kategoride ödül kazanan Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'ın ardından üçüncü oyuncu oldu.

Ödül töreninin ardından duygularını dile getiren 26 yaşındaki basketbolcu, "Milwaukee'ye, bana inandığı için teşekkür ederim. Son maçta gerçekten iyi bir performans gösteren takım arkadaşlarıma da teşekkürler. Bu takıma güvendim. Bu kentte yaşamak istedim. Bu insanlarla, bu başarıya imza atmak istedim. Bunu başardığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.