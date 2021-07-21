Milwaukee Bucks NBA şampiyonu oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020/2021 sezon finalinde Milwaukee Bucks, Phoenix Suns karşısında seriyi 4-2'ye getirerek şampiyon oldu.

Anadolu Ajansı 21.07.2021 - 08:44 | Son Güncelleme : 21.07.2021 - 10:04

Milwaukee Bucks NBA şampiyonu oldu - 1

Milwaukee Bucks, 2-0 geriye düştüğü final serisini 4-2 kazanmış oldu. Şampiyonluğu da getiren serinin 6. maçı, 105-98 Milwaukee Bucks'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Milwaukee Bucks NBA şampiyonu oldu - 2

15 yıl önce Miami Heat de 2-0 geriye düştüğü seriyi Dallas Maveriks'e karşı 4-2 kazanmıştı.

Milwaukee Bucks NBA şampiyonu oldu - 3

Phoenix Suns'ın potasına 50 sayı atan Giannis Antetokounmpo, 14 ribaund ve 5 blok ile maçı tamamlayarak takımını şampiyonluğa taşıdı.

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Bucks, 1971'den sonra yani 50 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı.

Milwaukee Bucks NBA şampiyonu oldu - 5

Chris Paul'un 26 sayısı ve Devin Booker'un 19 sayısı ise Phoenix Suns için yeterli olmadı.

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FİNAL SERİSİNİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU ANTETOKOUNMPO

Bucks'ın Phoenix Suns'ı 105-98 mağlup ederek şampiyonluğa uzandığı serinin 6. maçında 50 sayı, 14 ribaunt ve 5 blokluk performansıyla öne çıkan Yunan oyuncu, bugüne kadar kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

NBA Finalleri'nin MVP'si seçilen Antetokounmpo, son maçtaki performansıyla, 40 sayı ve 10 ribaunt barajını geçen Shaquille O'Neal'ın ardından organizasyon tarihindeki ikinci oyuncu konumuna geldi.

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Kariyerinde daha önce elde ettiği normal sezonun en değerli oyuncusu ve yılın en iyi savunma oyuncusu ödüllerine final serisinin MVP'sini de ekleyen Giannis Antetokounmpo, NBA tarihinde bu üç kategoride ödül kazanan Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'ın ardından üçüncü oyuncu oldu.

Ödül töreninin ardından duygularını dile getiren 26 yaşındaki basketbolcu, "Milwaukee'ye, bana inandığı için teşekkür ederim. Son maçta gerçekten iyi bir performans gösteren takım arkadaşlarıma da teşekkürler. Bu takıma güvendim. Bu kentte yaşamak istedim. Bu insanlarla, bu başarıya imza atmak istedim. Bunu başardığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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