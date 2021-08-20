"Milyon euroluk oyuncuların yapamadığını yaptı"

İlker Yağcıoğlu (TAKVİM) - Çok uzun süre Fenerbahçe, oyunun temposunu bir türlü arttıramadı.Topun hızı da oyuncuların hızı da oldukça yavaştı. Böyle olunca da pozisyon üretmekte çok zorlandılar.Rakip, zaten fizik gücü yüksek bir takım. Fenerbahçe de ağır dönünce savunmaya çabuk döndüler ve açık vermediler.Bu gibi durumlarda kanatların problemi çözmesini beklersiniz.Ama Novak da Osayi Samuel de arkadaşlarına çok az pozisyon hazırlayabildi. İkincisi ceza sahası dışından şut denersiniz.Tıpkı genç Muhammed'in yaptığı ve attığı gol gibi.Eksikler tabii ki var. Bu kadar kas sakatlığının olması da normal değil.Hepsi bir tarafa Muhammed'in muhteşem golü ve 16 yaşındaki Arda'nın oyuna girmesi gecenin en güzel anlarıydı...