Motosikletle İstanbul Boğazı’nı geçti

İstanbul Boğazı'nda sıradışı bir gösteri yapıldı. Avustalyalı Robbie Maddison, özel motosilkletiyle Boğaz'ı geçti.

Deniz üzerindeki gösteriye ilişkin açıklamalarda bulunan Robbie Maddison, ''İstanbul Boğazı’nda bu gösteriyi yapmak benim hayalimdi, hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çocukluğumdan beri sörf yapıyordum, motoru kendim tasarladım. Şimdiye kadar başardığım en zor görev buradaki bu gösteriydi'' dedi.