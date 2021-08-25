Motosikletle İstanbul Boğazı’nı geçti

İHA 25.08.2021 - 12:45
İstanbul Boğazı'nda sıradışı bir gösteri yapıldı. Avustalyalı Robbie Maddison, özel motosilkletiyle Boğaz'ı geçti.
Deniz üzerindeki gösteriye ilişkin açıklamalarda bulunan Robbie Maddison, ''İstanbul Boğazı’nda bu gösteriyi yapmak benim hayalimdi, hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çocukluğumdan beri sörf yapıyordum, motoru kendim tasarladım. Şimdiye kadar başardığım en zor görev buradaki bu gösteriydi'' dedi.
Maddison’un performansı için 150 kişilik bir ekip çalıştı. Madisson'un özel motosikleti için tamamen geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak iki rampa tasarlandı. Bu rampalar motosikletin denize iniş çıkış yapılacağı yerlerde kullanıldı.
Ayrıca İstanbul Boğazı’ndaki gösteri için gerekli tüm izinler alınarak hazırlıklar yapıldı. Performans sergilenirken deniz trafiğe kapatıldı.