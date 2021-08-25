Motosikletle İstanbul Boğazı’nı geçti

Avustalyalı Robbie Maddison kendi tasarladığı özel motosikletiyle deniz üzerinde Avrupa’dan Asya’ya geçti. Ortaköy Meydanı’nın kıyısından harekete geçen Maddison, Anadolu yakasında Beylerbeyi Parkı’na uğrayarak 1,5 dakikada tekrar Ortaköy’e döndü.

İHA 25.08.2021 - 12:45

Motosikletle İstanbul Boğazı’nı geçti - 1

İstanbul Boğazı'nda sıradışı bir gösteri yapıldı. Avustalyalı Robbie Maddison, özel motosilkletiyle Boğaz'ı geçti.

Deniz üzerindeki gösteriye ilişkin açıklamalarda bulunan Robbie Maddison, ''İstanbul Boğazı’nda bu gösteriyi yapmak benim hayalimdi, hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çocukluğumdan beri sörf yapıyordum, motoru kendim tasarladım. Şimdiye kadar başardığım en zor görev buradaki bu gösteriydi'' dedi.

Motosikletle İstanbul Boğazı’nı geçti - 2

3 DAKİKADA GİDİP GELDİ

Toplam 3 dakikada Avrupa’dan Asya’ya geçip, Asya’dan da Avrupa’ya dönen Maddison, gösteriye hazırlık 1 sene sürdüğü için ''Bu gösteri benim için 1 sene artı 3 dakika sürdü'' şeklinde konuştu.
Motosikletle İstanbul Boğazı’nı geçti - 3

ÖZEL BİR EKİPLE PERFORMANSA HAZIRLANDI

Maddison’un performansı için 150 kişilik bir ekip çalıştı. Madisson'un özel motosikleti için tamamen geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak iki rampa tasarlandı. Bu rampalar motosikletin denize iniş çıkış yapılacağı yerlerde kullanıldı.

Ayrıca İstanbul Boğazı’ndaki gösteri için gerekli tüm izinler alınarak hazırlıklar yapıldı. Performans sergilenirken deniz trafiğe kapatıldı.

Motosikletle İstanbul Boğazı’nı geçti - 4

ROBBIE MADDISON KİMDİR?

Robbie Maddison, kariyerini dünya rekorları üzerine inşa etmiş bir serbest stil motokros sürücüsüdür. ESPN'de canlı yayında motosikletiyle bir futbol sahasını uçarak aştı ve Dünya Rekoru kırdı. Londra’da Tower Bridge’in açık kanatları üzerinden ters taklayla atladı. Tüm bunlarından yanında üstün performanslarıyla X Games ve Red Bull X-Fighters'ta madalyalar kazandı.

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