Murray yaklaşık 2,5 yıl sonra şampiyon
Anadolu Ajansı
Kalçasındaki sakatlık nedeniyle bu sene uzun süre kortlardan uzak kalan Büyük Britanyalı tenisçi Murray, Antwerp'de düzenlenen turnuvanın finalinde Wawrinka'yı 2-1 yenerek yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk tekler zaferini yaşadı
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1Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Belçika'da katıldığı turnuvanın finalinde İsviçreli Stan Wawrinka'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.
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2Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenen Avrupa Açık turnuvasının finalinde
Murray ile Wawrinka karşılaştı.
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3Kalçasındaki sakatlık sebebiyle 29 Ocak'ta ameliyat edilen ve emekli olma ihtimali gündeme gelen 32 yaşındaki Murray, 2 saat 28 dakika süren finalde rakibini 3-6, 6-4, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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4Sakatlığının ardından 7. turnuvasına katılan Murray, yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk tekler zaferini yaşadı. Tecrübeli tenisçi, bir önceki şampiyonluğunu Mart 2017'de Dubai'de elde etmişti.
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5Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, dünya sıralamasında 243. basamakta yer alıyor.
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