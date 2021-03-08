NBA All Star 2021'de LeBron'un takımı Durant'ın takımını yendi

NBA'de All Star 2021 heyecanı, LeBron James'in takımıyla Kevin Durant'in takımının karşı karşıya geldiği maçla sona erdi. Atlanta kentinde oynanan mücadelede LeBron'un takımı, Kevin Durant'in takımını 170-150 mağlup etti. Kia Kobe Bryant MVP ödülünü ise LeBron'un takımında forma giyen Giannis Antetokounmpo kazandı.

AFP 08.03.2021 - 08:37

NBA All Star 2021'de LeBron'un takımı Durant'ın takımını yendi - 1

ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenen 70. NBA All-Star maçını LeBron James'in takımı 170-150 kazandı. 

NBA All Star 2021'de LeBron'un takımı Durant'ın takımını yendi - 2

Maç genelinde üstün bir oyun sergileyen LeBron'un takımı ilk çeyreği 40-39, ikinci çeyreği 100-80 ve üçüncü çeyreği de 146-125 önde kapatırken, maçı da 20 sayı farkla 170-150 kazandı.

NBA All Star 2021'de LeBron'un takımı Durant'ın takımını yendi - 3

Bu yıl corona virüs salgını dolayısıyla tek bir gün içindeki etkinliklerle sınırlı şekilde gerçekleştirilen All-Star gecesinde Doğu Konferansı takımına Kevin Durant, Batı Konferansı takımına ise LeBron James kaptanlık yaptı.

NBA All Star 2021'de LeBron'un takımı Durant'ın takımını yendi - 4

LeBron 4. kez kazandı

Böylece LeBron'un takımı son 4 yılda 4. kez All-Star galibiyetine ulaşmış oldu. 

NBA All Star 2021'de LeBron'un takımı Durant'ın takımını yendi - 5

MVP Antetokounmpo 

Bu yıl verilen Kia Kobe Bryant MVP Ödülü'nü ise LeBron'un takımından Giannis Antetokounmpo kazandı. Antetokounmpo, maçı 16'da 16 şut isabetiyle 35 sayıyla tamamladı.

NBA All Star 2021'de LeBron'un takımı Durant'ın takımını yendi - 6

Aynı takımdan Damian Lillard 32, Stephen Curry ise 28 sayı ile gecede öne çıkan diğer isimler oldu.

NBA All Star 2021'de LeBron'un takımı Durant'ın takımını yendi - 7

3 sayı yarışmasını ise Stephen Curry kazandı.

NBA All Star 2021'de LeBron'un takımı Durant'ın takımını yendi - 8

Kevin Durant'ın takımında ise Bradley Beal 26, Kyrie Irving 24 ve James Harden ise 21 sayı ile takımlarına katkı yaptılar.

NBA All Star 2021'de LeBron'un takımı Durant'ın takımını yendi - 9

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