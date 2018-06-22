NBA draft'ı yapıldı (NBA 2018 draft'ında Ayton ilk sırada)
Anadolu Ajansı
NBA seçmeleri 2018 (NBA Draft) ABD'nin New York kentinde bulunan Barclays Center'da yapıldı. Deandre Ayton, Marvin Bagley ve Luka Doncic ilk 3. sırada seçilen basketbolcular oldu.
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12018 NBA Draft'ında ilk tur seçimler sabaha karşı ABD'de yapıldı.
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Phonenix Suns, Arizona'dan Deandre Ayton'ı ilk sırada seçti.
Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Phoenix Suns, tercihini Arizona Üniversitesinin 19 yaşındaki oyuncusu Deandre Ayton'dan yana kullandı. Bahamalar'dan 2,16 metre boyundaki Ayton, geçen sezonu üniversitesinde 20,1 sayı, 11,6 ribaunt, 1,9 blok ortalamalarıyla tamamladı.
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Marvin Bagley, Sacramento Kings
İkinci tercih hakkına sahip Sacramento Kings, Duke Üniversitesinde geçen sezon maç başına 21 sayı, 11,1 ribaunt üreten 19 yaşındaki ABD'li pota altı oyuncusu Marvin Bagley'yi seçti.
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Luka Doncic, Atlanta Hawks
Üçüncü sıradan seçilen isim ise Atlanta Hawks'ın tercih ettiği ve takasla Dallas Mavericks'e gönderilen Sloven skorer oyuncu Luka Doncic oldu. Real Madrid ile geçen sezon şampiyonluk yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde sezonun ve finallerin en değerli oyuncusu seçilen Doncic, 16 sayı, 4,8 ribaunt ve 4,3 asist ortalamaları tutturdu.
2018 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:
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4. SIRA
Jaren Jackson, Memphis Grizzlies
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Trae Young, Dallas Mavericks
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Mo Bamba, Orlando Magic
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Wendell Carter, Chicago Bulss
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Collin Sexton, Cleveland Cavaliers
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Kevin Knox, New York Knicks
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Mikal Bridges, Philadelphia 76ers
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