NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna hayatını kaybetti (Black Mamba lakablı basketbol tarihinin ünlü yıldızı Kobe Bryant kimdir?)

Black Mamba lakabıyla bilinen basketbolun efsaneleri arasında yer alan Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetti.
41 yaşında hayatını kaybeden Kobe Bryant, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcuları arasında gösteriliyordu.
Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Memphis Grizzlies takımına attığı 44 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu oldu. Los Angeles’ta düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı’nın en değerli oyuncusu seçilerek, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur.
Kobe Bryant NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştır. Ayrıca 15 kez 11’i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kez de NBA En İyi Savunma Takımı’na seçilmiştir. 2007-08 sezonunda kariyerinin tek normal sezonun MVP ödülünü kazanmıştır.
13 Mayıs 2014'te Manisa ilinin Soma ilçesindeki meydana gelen maden faciasında 301 madencinin ölümüyle ilgili olarak Kobe Twitter hesabından, ''İyi niyetlerim ve duaların Soma'daki maden felaketinde zarar görenler'' ifadeleri kullanmıştı.