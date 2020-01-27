NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna hayatını kaybetti (Black Mamba lakablı basketbol tarihinin ünlü yıldızı Kobe Bryant kimdir?)



Basketbol tarihinin efsane isimlerinden NBA tarihine damgasını vuran Kobe Bryant kızı Gianna ile birlikte geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Black Mamba lakabıyla da bilinen rekorlarla dolu bir basketbol kariyerini geride bırakarak hayata veda eden Kobe Bryant kimdir?

Black Mamba lakabıyla bilinen basketbolun efsaneleri arasında yer alan Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetti.

41 yaşında hayatını kaybeden Kobe Bryant, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcuları arasında gösteriliyordu. BASKETBOL EFSANESİ KOBE BRYANT

1996'da Hornets tarafından draft edildi.

Aynı yıl (1996) Hornets, Kobe'nin haklarını LA Lakers'a verdi ve böylece bir efsane hikâyesi başlamış oldu...

2000 yılında 6 maçta Pacers'ı yenip NBA şampiyonu olduklarında Shaq ile beraber simgeleşmeye başladı.

5 NBA şampiyonluğu yaşadı. İki kez finallerin en değerli oyuncusu seçildi.

NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers’in efsane pivotu Wilt Chamberlain’den sonra 2005-2006 sezonunda Toronto Raptors’a attığı 81 sayı ile bu alanda ikincilik unvanını kazandı.

NBA tarihinde en çok sayı atan 4. oyuncuydu. NBA All Star organizasyonuna 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırdı. 4 kez All-Star’ın en değerli oyuncusu seçildi.

Kobe Bryant, 2008 ve 2012 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri formasıyla olimpiyat şampiyonluğu yaşadı. Efsane basketbolcu 2016 yılında kariyerini noktalamıştı.

Dünya çapında bir yıldız olması, onu reklam filmlerinin de aranılan yüzü yapmıştı.

Kobe, Türk Hava Yolları için kameraların karşısına geçmişti.

Bryant, Galatasaray Kulübü'nün forma tedarikçisinin davetiyle İstanbul'u ziyaret etmiş ve sarı-kırmızılı futbolcularla bir araya gelmişti.

Kobe Bryant, 90'ıncı Akademi Ödülleri (Oscar) gecesinde, "Dear Basketball" (Sevgili Basketbol) adlı yapım ile "En İyi Kısa Animasyon" ödülüne layık görülmüştü.

REKORLARIN İNSANI NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers’in efsane pivotu Wilt Chamberlain’den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors’a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2.sıradadır. NBA’deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü de kattı. Çin de düzenlenen 2008 Yaz Olimpiyatları’nda Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı ile şampiyon olarak altın madalya sahibi oldu. Ayrıca 2012 Yaz Olimpiyatları’nda da millî takımıyla altın madalya elde etmiştir.

2000’Lİ YILLARA DAMGA VURDU Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Memphis Grizzlies takımına attığı 44 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu oldu. Los Angeles’ta düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı’nın en değerli oyuncusu seçilerek, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur.

2016’DA EMEKLİ OLDU Kobe Bryant NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştır. Ayrıca 15 kez 11’i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kez de NBA En İyi Savunma Takımı’na seçilmiştir. 2007-08 sezonunda kariyerinin tek normal sezonun MVP ödülünü kazanmıştır.

12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors’la oynanan playoff maçında aşil tendonunun yırtılması sonucu uzun bir sakatlık süreci geçirmiştir. 8 Aralık 2013’te sakatlığı sonrası ilk NBA maçına çıkmıştır. 13 Nisan 2016’da son maçına çıktıktan sonra emekli oldu.

BLACK MAMBA NE DEMEK? Kobe Bryant oyun tarzı olarak saldırgan bir yılan türü olan Black Mamba’ya benzetilmiştir.



Kara mamba (Dendroaspis polylepis), Elapidae familyasından son derece saldırgan ve zehirli bir yılan türü. Anavatanı Afrika olup, dünyanın ikinci en uzun zehirli yılanıdır.