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NBA'de şampiyon Toronto Raptors

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors ile Toronto Raptors'ın karşı karşıya geldiği final serisi büyük heyecana sahne oldu. Mücadeleyi 114-110 kazanan Raptors şampiyonluğunu ilan etti.

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    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde serinin 6. maçında Toronto Raptors, Golden State Warriors’a konuk oldu. Mücadeleyi 114-110 kazanan Raptors seride durumu 4-2 yaptı ve tarihinde ilk kez şampiyonluğunu ilan etti.

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    İlk çeyreği 33-32 önde tamamlayan Raptors, devreye 60-57 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte Golden State 88-86 öne geçmeyi başardı ancak Raptors'a evinde 114-110 mağlup olmaktan kurtulamadı. 

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    Üçüncü çeyrekte Golden state Warriors oyuncusu Klay Thompson sakatlanarak oyuna devam edemedi.
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