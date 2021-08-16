NBA'in Türk yıldızları

ntv.com.tr 16.08.2021 - 12:04
Alperen Şengün’ün draft edilmesi ve Ömer Faruk Yurtseven’in Miami Heat ile kontrat imzalaması ile birlikte temsilci sayımız 5’e çıktı.
İşte NBA'de Türkiye'yi temsil edecek isimler...
Fenerbahçe altyapısından yetişen Ömer Faruk Yurtseven 2020 NBA draftı’nda 60 kişilik listede kendisine yer bulamadı. NBA G-League ekiplerinden Oklahomo City Blue forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi’nde gösterdiği etkili performansla Miami Heat ile 2 yıllık bir kontrat imzaladı.
ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunun en değerli oyuncusu olan Alperen Şengün, NBA draft 2021’de 16.sıradan Houston Rockets tarafından seçildi. Şengün NBA Yaz Ligi’nde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.
NBA’deki en tecrübeli isimlerden Ersan İlyasova 2020-2021 sezonunda Utah Jazz ile veteran minimum kontrat imzaladı.
NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz 2016 draftında 26.sıradan seçildi. Furkan Korkmaz geçtiğimiz günlerde takımıyla üç yılı kapsayan 15 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat imzaladı.
NBA takımlardan Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman 2015 draft’ına katıldı ve 2.tur 1.sıradan seçildi.
Beşiktaş forması ile başarılı bir sezon geçiren Şehmus Hazer, 2021 NBA Yaz Ligi’nde Cleveland Cavaliers forması giyecek. Şehmus’un kontrat alıp almayacağı yaz ligi sonunda belli olacak.