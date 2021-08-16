NBA'in Türk yıldızları

2021-2022 sezonunda Türkiye'yi NBA’de 5 oyuncu temsil edecek. Böylece Türkiye'nin temsilci sayısı NBA'deki son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

ntv.com.tr 16.08.2021 - 12:04

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Alperen Şengün’ün draft edilmesi ve Ömer Faruk Yurtseven’in Miami Heat ile kontrat imzalaması ile birlikte temsilci sayımız 5’e çıktı. 

İşte NBA'de Türkiye'yi temsil edecek isimler...

NBA'in Türk yıldızları - 2

ÖMER FARUK YURTSEVEN (MİAMİ HEAT)

Fenerbahçe altyapısından yetişen Ömer Faruk Yurtseven 2020 NBA draftı’nda 60 kişilik listede kendisine yer bulamadı. NBA G-League ekiplerinden Oklahomo City Blue forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi’nde gösterdiği etkili performansla Miami Heat ile 2 yıllık bir kontrat imzaladı.

NBA'in Türk yıldızları - 3

ALPEREN ŞENGÜN (HOUSTON ROCKETS)

ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunun en değerli oyuncusu olan Alperen Şengün, NBA draft 2021’de 16.sıradan Houston Rockets tarafından seçildi. Şengün NBA Yaz Ligi’nde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti. 

NBA'in Türk yıldızları - 4

ERSAN İLYASOVA

NBA’deki en tecrübeli isimlerden Ersan İlyasova 2020-2021 sezonunda Utah Jazz ile veteran minimum kontrat imzaladı. 

NBA'in Türk yıldızları - 5

FURKAN KORKMAZ (PHİLADELPHİA 76ERS)

NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz 2016 draftında 26.sıradan seçildi. Furkan Korkmaz geçtiğimiz günlerde takımıyla üç yılı kapsayan 15 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat imzaladı. 

NBA'in Türk yıldızları - 6

CEDİ OSMAN (CLEVELAND CAVALİERS)

NBA takımlardan Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman 2015 draft’ına katıldı ve 2.tur 1.sıradan seçildi. 

NBA'in Türk yıldızları - 7

ŞEHMUS HAZER  (BEŞİKTAŞ ICRYPEX)

Beşiktaş forması ile başarılı bir sezon geçiren Şehmus Hazer, 2021 NBA Yaz Ligi’nde Cleveland Cavaliers forması giyecek. Şehmus’un kontrat alıp almayacağı yaz ligi sonunda belli olacak. 

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