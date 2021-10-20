Ne zaman spor yapılmalı: Sabah mı? Akşam mı?

Bu nedenle kendinizi en zinde, en güçlü, en aktif hissettiğiniz zaman dilimi ne zamansa o zaman spor yapabilirsiniz.

Fakat tabii ki farklı saatlerde spor yapmanın farklı etkileri olacaktır.

Amacımız sizleri bu konu hakkında bilgilendirmek ve eğer kararsız kaldığınızı düşünüyorsanız daha bilinçli tercihler yapmanızı sağlamaktır.