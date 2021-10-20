Ne zaman spor yapılmalı: Sabah mı? Akşam mı?

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 06:47
Yaptığınız antremanlarda vücudunuzun spora verdiği tepkiler çok önemlidir.
Sabah, akşam, öğlen veya öğleden sonra yani istediğiniz vakitte spor yapabilirsiniz.
Spordan alacağınız verim pek değişmeyecektir.
Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın
Bu nedenle kendinizi en zinde, en güçlü, en aktif hissettiğiniz zaman dilimi ne zamansa o zaman spor yapabilirsiniz.
Fakat tabii ki farklı saatlerde spor yapmanın farklı etkileri olacaktır.
Amacımız sizleri bu konu hakkında bilgilendirmek ve eğer kararsız kaldığınızı düşünüyorsanız daha bilinçli tercihler yapmanızı sağlamaktır.
Kardiyo ve ağırlık egzersizlerini farklı günlerde ve farklı saatlerde yapmakta fayda var.
Eğer amacınız kardiyo yapmak ise geceden vücudunuzda oluşan açlık hissi ile birlikte bunu sabah boş bir karınla yapabilirsiniz. Bu antreman prensibi sizin ciddi kilolar vermenizi sağlar.
Sabah aç karınla yapacağınız antremandan önce sade bir filtre kahve veya türk kahvesi içmeniz metabolizmanızı spor öncesi uyaracak ve antremandan sırasında daha çok kalori yakmanıza yardımcı olacaktır.
Ağırlık antremanınızı sabahki kardiyonuzdan farklı bir günde yapmak, şüphesiz iki antrenmanınızı da daha verimli geçirmenizi sağlar.
Çünkü sabah kardiyo yapıp akşam ağırlık kaldırmak özellikle spora yeni başlayan kişiler için çok yorucu bir tempo olabilir.
Eğer bu yoğun tempoyu kaldırabileceğizden eminseniz, sabah aç karınla sadece kardiyo antremanı yapıp öğleden sonra veya akşam saatlerinde ağırlık antremanı yapabilirsiniz.
Uyarı: Bu tempoda spor yapmaya alışkın değilseniz lütfen vücudunuzu başlangıç seviyesindeyken bu kadar zorlamayın
Spor yapmak önemli ama bilinçsiz yapıldığında vücudumuza faydasından çok zararı dokunan bir konu.
Spor salonunda hem ağırlık kaldırmak hem de kardiyo yapmayı düşünüyorsanız önce ağırlıklardan başlamalısınız
Bunun tek ve en önemli sebebi vücudumuzdaki glikojen depolarında bulunan enerjinin kullanım prensibidir.
Ağırlık kaldırmadan önce kardiyo antremanı yaparsanız glikojen depolarınızdaki enerjiyi hızlıca tüketmiş olursunuz.
Bu noktada ağırlık kaldırmak için yeterli enerjiniz kalmaz ve verimli bir ağırlık antremanı geçirmemiş olursunuz.
Bu yüzden antremanınızda hem ağırlık hem de kardiyoya yer vermek istiyorsanız; antremanınızın başında ağırlık kaldırmaya, ve bu kısım bittiğinde de kardiyo yapmaya başlayın.
Önce ağırlık kaldırıp sonra kardiyoya başlarsanız gücünüzü ağırlıklar için daha efektif kullanabilir ve kalan enerjinizle kardiyo antremanınızı yapabilirsiniz.
Önce ağırlık çalışıp sonra kardiyo yapmanın bir faydası da kardiyoda hedefledeğiniz yüksek nabzı henüz ağırlık antremanınızı yaparken yakalamış olmanız, ve kardiyo yapmaya uygun bir nabızla bu antremana başlayacak olmanızdır.
Sabah ve akşam spor yapmanın kendince değişken özellikleri olduğunu söylemiştik.
Biyolojik saatiniz (yani kendinizi spor için en hazır hissettiğiniz saat) ne zamansa o zaman spor yapmanız size en büyük faydayı sağlayacaktır
Ağırlık antremanı ❌
Kardiyo antremanı ✔️
Sabah yapılan antremanlar glikojen depolarımızın henüz yeterince dolu olmamasından dolayı ağırlık kaldırmak bakımından çok verimli geçmeyebilir.
Gün içinde yediğimiz besinler glikojen depolarımızı dolduracağından dolayı ağırlık antremanı için akşam saatleri daha mantıklı bir seçim olabilir.
Amacınız kilo vermekse sabah yapacağınız kardiyo antremanı size yüksek oranda kilo verdirir.
Ayrıca sabah antremanları gününüzün kalanını planlamanız ve zaman yönetiminiz için size avantaj sağlar
Ağırlık antremanı ✔️
Kardiyo antremanı ✔️
Dolu glikojen depoları ile akşam saatlerinde yapacağınız ağırlık antremanı kas gelişiminiz açısından sabah antremanına kıyasla daha etkili olacaktır.
Tabii ki biyolojik saatiniz, günün hangi diliminde spor yapmanız gerektiğinizi belirleyen bir unsur, fakat sabaha kıyasla akşam ağırlık antremanı yapmanız daha verimli bir sonuç almanızı sağlayabilir.
Ayrıca ağırlık antremanından sonra kardiyo yaparak antremanınızı tamamlayabilir, yaktığınız kaloriyi artırabilirsiniz.
Akşam yapacağınız antremanlar günün stresinden kurtulmak ve gece kaliteli bir uyku geçirmek konusunda size fayda sağlar.