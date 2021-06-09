N’Golo Kante'nin Türkiye sevdası: Bir gün mutlaka Türkiye’de futbol oynayacağım

"SULTANAHMET’TE SABAH NAMAZI ANLATILMAZ, YAŞANIR"

"Türkiye benim için inanılmaz bir manevi atmosferi olan ülke. Kasımpaşa’daki Koita, Fenerbahçe’de oynayan Nabil Dirar, Erzurumspor’da oynayan Aatif ve birkaç arkadaşım Türkiye’de oynadılar ve çok seviyorlar. Benim de Türkiye’ye inanılmaz sevgi bağım var.



Gökhan ile İstanbul’a gelerek camileri gezdim. Özellikle Sultanahmet’te sabah namazında inanılmaz bir huzur ve rahatlık yaşadım. Bu atmosfer anlatılmaz yaşanır. İstanbul tablo gibi. Boğaz’da bir otelde konakladım, büyülendim."