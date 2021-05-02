Öfkeli taraftar stadyumu bastı

İngiltere'de Avrupa Süper Ligi planına öfke sürüyor. Projeye destek veren kulüp sahiplerini protesto eden Manchester United taraftarları, Old Trafford stadyumunu bastı. Manchester United-Liverpool karşılaşması protestolar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Reuters - Anadolu Ajansı 02.05.2021 - 20:43 | Son Güncelleme : 02.05.2021 - 20:44

Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 1
İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Manchester United-Liverpool karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının protestoları nedeniyle ertelendi.
Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 2

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, Manchester United taraftarlarının Old Trafford Stadı'na girerek sahayı işgal etmesinin ardından mücadele ileri bir tarihe alındı.

Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 3

Taraftarın duygularına saygı duyulduğu belirtilen açıklamada, şiddet eylemleri kınanarak, "Taraftarların görüşlerini duyurabilecekleri birçok kanal varken bugün bir grup azınlığın yaptığı hareketlerin hiçbir gerekçesi yok" ifadeleri kullanıldı.

Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 4

Manchester United Kulübü ise, barışçıl gösteri hakkına saygı duyduğunu ancak taraftarları, kulüp çalışanlarını ve güvenlik güçlerini tehlikeye atan eylemlerden dolayı üzgün olduğunu bildirdi.

Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 5
Ligin 34. haftasında bugün TSİ 18.30'da oynanması planlanan Manchester United-Liverpool öncesi, Manchester ekibinin taraftarları Old Trafford Stadı önünde protesto gösterisi düzenlemişti.
Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 6

Takımın Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimine ve kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine tepki gösteren taraftarlar, güvenlik bariyerlerini aşarak stat zeminine kadar inmiş ve meşale yakarak slogan atmıştı.

Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 7
Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 8
Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 9
Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 10
Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 11
Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 12
Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 13
Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 14
Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 15
Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 16
Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 17
Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 18
Öfkeli taraftar stadyumu bastı - 19

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