Olimpiyatlarda madalya alan sporcular ne kadar kazanıyor?

Paris 2024 Olimpiyatları tüm hızıyla devam ederken Türk sporcular ilk madalyalarını almaya başladı. Peki, Paris 2024'te yer alan ülkeler, madalya kazanan sporcularına ne kadar ödüyor? İşte Türkiye'nin ve önde gelen bazı ülkelerin olimpiyatlarda madalya kazanan sporcularına ödediği ücretler...

Olimpiyatlarda madalya alan sporcular ne kadar kazanıyor? - 1

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 206 ülkeden 10.000'den fazla sporcu 32 spor dalında 329 madalya için yarışıyor

Sporseverler heyecanla yarışmaları takip ederken, madalya kazanan sporcuların ise para ödülleri merak konusu oldu.

SPOR HABERLERİ

Olimpiyatlarda madalya alan sporcular ne kadar kazanıyor? - 2

Türkiye'de son olarak gümüş madalya kazanan ve dünyanın gündemine oturan Yusuf Dikeç, ödül olarak 300 cumhuriyet altını kazanmıştı.

İşte Türkiye ve Paris Olimpiyatları'nda yer alan bazı ülkelerin sporcularına verdiği ödüller:

Olimpiyatlarda madalya alan sporcular ne kadar kazanıyor? - 3

TÜRKİYE

ALTIN MADALYA: 1000 cumhuriyet altını | 17 milyon 589 bin Türk Lirası

GÜMÜŞ MADALYA: 600 cumhuriyet altını | 10 milyon 553 bin 400 Türk Lirası

BRONZ MADALYA: 300 cumhuriyet altını | 5 milyon 276 bin 700 Türk Lirası

Olimpiyatlarda madalya alan sporcular ne kadar kazanıyor? - 4

GÜNEY KORE

ALTIN MADALYA: 45 BİN DOLAR

GÜMÜŞ MADALYA: 25 BİN DOLAR

BRONZ MADALYA: 18 BİN DOLAR

Olimpiyatlarda madalya alan sporcular ne kadar kazanıyor? - 5

POLONYA

ALTIN MADALYA: 25 BİN DOLAR

GÜMÜŞ MADALYA: 19 BİN DOLAR

BRONZ MADALYA: 14 BİN DOLAR

Olimpiyatlarda madalya alan sporcular ne kadar kazanıyor? - 6

ALMANYA

ALTIN MADALYA: 22 BİN DOLAR

GÜMÜŞ MADALYA: 16 BİN DOLAR

BRONZ MADALYA: 11 BİN DOLAR

Olimpiyatlarda madalya alan sporcular ne kadar kazanıyor? - 7

İSPANYA

ALTIN MADALYA: 102 BİN DOLAR

GÜMÜŞ MADALYA: 52 BİN DOLAR

BRONZ MADALYA: 33 BİN DOLAR

Olimpiyatlarda madalya alan sporcular ne kadar kazanıyor? - 8

ENDONEZYA

ALTIN MADALYA: 300 BİN DOLAR

GÜMÜŞ MADALYA: 150 BİN DOLAR

BRONZ MADALYA: 60 BİN DOLAR

Olimpiyatlarda madalya alan sporcular ne kadar kazanıyor? - 9

HONG KONG

ALTIN MADALYA: 768 BİN DOLAR

GÜMÜŞ MADALYA: 384 BİN DOLAR

BRONZ MADALYA: 192 BİN DOLAR

Olimpiyatlarda madalya alan sporcular ne kadar kazanıyor? - 10

AVUSTRALYA

ALTIN MADALYA: 13 BİN DOLAR

GÜMÜŞ MADALYA: 10 BİN DOLAR

BRONZ MADALYA: 7 BİN DOLAR

Olimpiyatlarda madalya alan sporcular ne kadar kazanıyor? - 11

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

ALTIN MADALYA: 38 BİN DOLAR

GÜMÜŞ MADALYA: 23 BİN DOLAR

BRONZ MADALYA: 15 BİN DOLAR

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