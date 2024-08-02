Olimpiyatlarda madalya alan sporcular ne kadar kazanıyor?
Paris 2024 Olimpiyatları tüm hızıyla devam ederken Türk sporcular ilk madalyalarını almaya başladı. Peki, Paris 2024'te yer alan ülkeler, madalya kazanan sporcularına ne kadar ödüyor? İşte Türkiye'nin ve önde gelen bazı ülkelerin olimpiyatlarda madalya kazanan sporcularına ödediği ücretler...
Paris 2024 Olimpiyatları'nda 206 ülkeden 10.000'den fazla sporcu 32 spor dalında 329 madalya için yarışıyor
Sporseverler heyecanla yarışmaları takip ederken, madalya kazanan sporcuların ise para ödülleri merak konusu oldu.