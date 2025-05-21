Osimhen'e çılgın teklif (21 Mayıs 2025 spor manşetleri)
Günün spor manşetlerinde, spor gündemiyle alakalı en yeni gelişmeler ve transfer haberleri belli oldu. 21 Mayıs 2025 tarihli gazetelerin spor sayfalarına, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un haberlerine, 1 dakikada göz atın.
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