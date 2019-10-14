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Paris'te asker selamı

Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla gruptaki liderliğini korudu. Milli futbolcular Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası asker selamı verdi.

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    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Futbol Takımı, Paris yakınlarındaki Stade de France’da karşılaştı.
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    Türkiye mücadeleye Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz 11'iyle başladı.

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    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
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    Ev sahibi Fransa 76. dakikada Giroud'nun golüyle 1-0 öne geçti.
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    Ay-yıldızlılar bu gole 81. dakikada Kaan Ayhan'la yanıt verdi.
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    Milli futbolcular Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası asker selamı verdi.
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    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
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    Bu sonuçla puanını 19'a yükselten Türkiye H Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Aynı puandaki Fransa ikinci sırada yer aldı.
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    H Grubu'nda oynanan diğer maçlarda İzlanda Andora'yı 2-0 mağlup ederken, Arnavutluk Moldova deplasmanında 4-0 kazandı.
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