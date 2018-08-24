Partizan - Beşiktaş maçında ölüm
Anadolu Ajansı
Partizan-Beşiktaş maçından notlar...
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1Partizan - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının ilk yarısında, bir Partizan taraftarı kalp krizi geçirdi. İlk müdahale saha kenarında yapılan taraftar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Partizan Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, henüz kimliği açıklanmayan taraftar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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2Tolgay Arslan 3 yıl aradan sonra Beşiktaş forması ile yeniden gol sevinci yaşadı. Tolgay siyah-beyazlı forma ile son golünü 2015 yılında Liverpool'a karşı kaydetmişti.
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3Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 88. dakikasında Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil olan Güven Yalçın, siyah-beyazlı formayı ilk kez bir resmi maçta giydi.
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4Maçın 76'ncı dakikasında yerini yeni transfer Enzo Roco'ya bırakan Portekizli yıldız stoper Pepe, mücadelenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dün gecenin toplu sonuçları şöyle:
Torpedo Kutaisi - Ludogorets Razgrad: 0-1
Zenit - Molde: 3-1
Trencin - AEK Larnaca: 1-1
APOEL - Astana: 1-0
Sheriff - Qarabağ: 1-0
Sigma Olomouc - Sevilla: 0-1
Suduva - Celtic: 1-1
Sarpsborg 08 - Maccabi Tel Aviv: 3-1
Malmö FF - Midtjylland: 2-2
Atalanta - FC Copenhagen: 0-0
Basel - Apollon Limassol: 3-2
F91 Dudelange - CFR Cluj: 2-0
Olympiakos - Burnley: 3-1
Olimpija Ljubljana - Spartak Trnava: 0-2
Genk - Brondby: 5-2
Rapid Wien - FCSB: 3-1
Zorya Luhansk - RB Leipzig: 0-0
Partizan - Beşiktaş: 1-1
Gent - Bordeaux: 0-0
Rangers - FK Ufa: 1-0
Rosenborg - Shkendija 79: 3-1