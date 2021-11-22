Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı

Ligue 1'de Marsilyalı futbolcu Dimitri Payet'e tribünden atılan şişe nedeniyle durdurulan Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya maçı yarıda kaldı.

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 22.11.2021 - 02:08 | Son Güncelleme : 22.11.2021 - 02:09

Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı - 1

Birinci Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Lyon ile Olimpik Marsilya arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın taraftarının konuk ekibin futbolcusu Dimitri Payet'e bir şişe atması nedeniyle durduruldu.

Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı - 2

Ligde 14. haftanın son karşılaşmasında Olimpik Lyon taraftarları, korner kullanmak üzere olan Dimitri Payet'in kafasına bir şişe su fırlattı. Bunun üzerine yere düşen Payet, birkaç dakika sonra ayağa kalkabildi.

Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı - 3

Bunun üzerine hakem Ruddy Buquet, maçı 5. dakikada durdurdu.

Fransız basınındaki haberlerde, Payet'e şişe fırlatan taraftarın tespit edildiği ve stattan çıkarıldığı belirtildi.

Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı - 4

Hakem Buquet,  oyuncuların güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle karşılaşmanın oynanmamasına karar verdiğini açıkladı.

Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı - 5

Karşılaşma ile ilgili nihai karar açıklanmadan önce hakemin önce müsabakanın yeniden başlatılmasına karar verdiği ancak Marsilyalı futbolcularının sahaya çıkmak istememesi üzerine hakemin maçın oynanmaması yönünde kararını değiştirdiği iddia edildi.

Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı - 6

Buquet, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, müsabakayı önce başlatma kararı aldığına yönelik haberleri yalanladı. Buquet, durdurulan maçı hiçbir zaman yeniden başlatma kararı almadığını, kararının en başından beri maçın oynanmaması yönünde olduğunu söyledi.

Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı - 7

Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olimpik Marsilya, Nice-Olimpik Marsilya, Angers-Olimpik Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olimpik Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.

Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı - 8
Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı - 9
Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı - 10
Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı - 11
Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı - 12
Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı - 13
Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı - 14

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