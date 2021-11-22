Payet'e şişe atıldı, Lyon-Marsilya maçı yarıda kaldı

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 22.11.2021 - 02:08 | Son Güncelleme : 22.11.2021 - 02:09
Ligde 14. haftanın son karşılaşmasında Olimpik Lyon taraftarları, korner kullanmak üzere olan Dimitri Payet'in kafasına bir şişe su fırlattı. Bunun üzerine yere düşen Payet, birkaç dakika sonra ayağa kalkabildi.
Bunun üzerine hakem Ruddy Buquet, maçı 5. dakikada durdurdu.
Fransız basınındaki haberlerde, Payet'e şişe fırlatan taraftarın tespit edildiği ve stattan çıkarıldığı belirtildi.
Hakem Buquet, oyuncuların güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle karşılaşmanın oynanmamasına karar verdiğini açıkladı.
Karşılaşma ile ilgili nihai karar açıklanmadan önce hakemin önce müsabakanın yeniden başlatılmasına karar verdiği ancak Marsilyalı futbolcularının sahaya çıkmak istememesi üzerine hakemin maçın oynanmaması yönünde kararını değiştirdiği iddia edildi.
Buquet, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, müsabakayı önce başlatma kararı aldığına yönelik haberleri yalanladı. Buquet, durdurulan maçı hiçbir zaman yeniden başlatma kararı almadığını, kararının en başından beri maçın oynanmaması yönünde olduğunu söyledi.
Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olimpik Marsilya, Nice-Olimpik Marsilya, Angers-Olimpik Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olimpik Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.